Studieren im Ausland: ein Hörsaal der Universität von Madrid in der Fakultät für Zahnmedizin. (picture alliance / dpa / J.I. Pino)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren 2021 rund 137.700 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen eingeschrieben. Das waren 4.200 mehr als im Vorjahr. Die meisten Studenten zog es den Angaben zufolge nach Österreich, in die Niederlande sowie in die Schweiz.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.