Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, hatten 2019 gut 27.400 aller Lohn- und Einkommensteuerzahler Einkünfte von mindestens einer Million Euro. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Jahr 2018 um 4,6 Prozent. Fast 60 Prozent von ihnen sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Die meisten Einkommensmillionäre lebten in Hamburg und Bayern, die wenigsten in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Statistik von 2019 ist die aktuelle, wie das Bundesamt erklärte. Sie sei aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst dreieinhalb Jahre später verfügbar.

