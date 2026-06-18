Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden mitteilte, während vor 2015 im Schnitt rund 73.000 hochqualifizierte Personen pro Jahr nach Deutschland gekommen seien, seien es inzwischen etwa 133.000. Generell sei der Akademikeranteil unter Einwanderern hoch: Zwischen 2005 und 2023 verfügte den Angaben zufolge nahezu jede dritte zugewanderte Person über einen Hochschulabschluss, insgesamt 1,9 Millionen Menschen. Zuwanderung sei neben einer stärkeren Arbeitsmarkteinbindung von Frauen, einer Erhöhung der Lebensarbeitszeit und der besseren Ausbildung der Wohnbevölkerung eine der am meisten diskutierten Handlungsoptionen, um dem demografisch bedingten Fachkräftemangel zu begegnen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.