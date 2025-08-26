Rechtsextremismus

Uniformjacken der Bundeswehr (Oliver Berg/dpa)

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Im Jahr davor waren es demnach 62 Soldaten. Außerdem gab es den Angaben zufolge 280 rechtsextremistische Verdachtsfälle in der Bundeswehr, rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Verteidigungsministerium erklärte, dass es sich, gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten, nur um sehr wenige Fälle handele. Die Bundeswehr beschäftigt derzeit rund 180.000 Berufs- und Zeitsoldaten sowie weitere 80.000 zivile Angestellte.

