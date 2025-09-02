Wie ein Sprecher der afghanischen Hilfsorganisation "Roter Halbmond" sagte, wurden mehr als 3.200 Menschen verletzt. Rund 8.000 Häuser seien zerstört. Unter den Trümmern würden noch mehr Opfer vermutet. Und jetzt hat auch noch ein weiteres Beben der Stärke 5,5 Afghanistan getroffen.
Die Rettungsarbeiten sind den Angaben zufolge schwierig, weil es durch das Erdbeben in einigen Gebieten Erdrutsche gab. So seien etwa Straßen blockiert. Einsatzkräfte arbeiteten daran, schwer zugängliche Gebiete zu erreichen.
Seit der Machtübernahme durch die Taliban haben sich viele Hilfsorganisationen aus Afghanistan zurückgezogen.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.