Bis Ende des Jahres werden knapp 24.000 Firmen Insolvenz angemeldet haben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Nach Hochrechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform werden bis zum Ende des laufenden Jahres 23.900 Unternehmen Insolvenz angemeldet haben. Das wären über acht Prozent mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2014 hatten nach amtlichen Angaben fast 24.100 Unternehmen hierzulande aufgegeben.

Viele Betriebe seien hoch verschuldet, kämen schwer an neue Kredite und kämpften mit strukturellen Belastungen wie Energiepreisen oder Regulierung, erklärte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Hantzsch. Das setze vor allem den Mittelstand unter Druck und breche vielen Betrieben das Genick. Nach Einschätzung von Creditreform könnten die staatlichen Milliardeninvestitionen in Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie in Verteidigung im kommenden Jahr das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

