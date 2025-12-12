Statistisches Bundesamt

Bis Ende September meldeten die Amtsgerichte 18.125 beantragte Unternehmensinsolvenzen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 11,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Hantzsch, erklärte, viele Betriebe seien hoch verschuldet und kämen nur schwer an neue Kredite. Zudem kämpften sie mit strukturellen Belastungen wie Energiepreisen oder Regulierung. Die Lage setze vor allem den Mittelstand massiv unter Druck. Vielen Betrieben breche das das Genick.
