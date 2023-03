Nach wie vor gibt es zu viele Jugendliche ohne Schulabschluss. (dpa/Frank Rumpenhorst)

Laut einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung waren es im Jahr 2021 rund 47.500 Menschen, was einem Anteil von etwas mehr als sechs Prozent an allen gleichaltrigen Jugendlichen entspricht. Die Quote stagniert demnach seit mehr als zehn Jahren. In Bremen war sie zuletzt mit 10 Prozent am höchsten, in Bayern mit gut 5 Prozent am niedrigsten. Bildungsforscher Klaus Klemm warnte, die Gesellschaft könne es sich angesichts des wachsenden Fachkräftemangels nicht leisten, diese Personen durchs Raster fallen zu lassen. Menschen ohne Abschluss hätten ein höheres Risiko, in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu landen.

