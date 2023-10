Statistisches Bundesamt

Vor allem in Großstädten sind Kinderkliniken oft überbelegt oder die Anzahl der Betten reicht nicht aus. (Archivbild) (imago / Lars Reimann )

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden seit 2012 gut 1.100 Krankenhausbetten in speziellen Kinderfachabteilungen abgebaut. Das entspricht einem Rückgang von vier Prozent. Insgesamt gab es im Jahr 2022 rund 25.800 Betten zur Behandlung von Kindern.

Zugleich nahm die Zahl der Kinderärztinnen und -ärzte in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren um rund 24 Prozent zu. Die Zahl der Kinder in Deutschland stieg in diesem Zeitraum um zwölf Prozent.

