Statistisches Bundesamt

Die Zahl der unerledigten Ermittlungsverfahren ist groß. (Patrick Pleul/dpa)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte , waren es am Jahresende 950.900 offene Verfahren bei den Staatsanwaltschaften, rund 27.000 mehr als Ende 2023. Insgesamt gingen bei den Staatsanwaltschaften 2024 rund 5.492.000 neue Ermittlungsverfahren in Strafsachen ein. Das waren etwas weniger als im Vorjahr.

Auch im vergangenen Jahr wurde mehr als die Hälfte der Ermittlungsverfahren eingestellt, etwa weil kein hinreichender Tatverdacht festgestellt wurde oder wegen Geringfügigkeit der zur Last gelegten Tat. Rund 7 Prozent der Ermittlungsverfahren führten zu einer Anklage, die übrigen Verfahren wurden auf andere Art erledigt - etwa indem sie als Ordnungswidrigkeit an Verwaltungsbehörden übergeben wurden.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.