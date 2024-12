Statistisches Bundesamt

Ende 2023 lebten hierzulande fast 29.500 anerkannt Staatenlose, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte . Das ist ein minimaler Anstieg um 40 Personen im Vergleich zum Vorjahr und damit ein Höchststand. Etwa die Hälfte der Menschen wurde demnach in Syrien geboren; knapp 17 Prozent in Deutschland. Rund ein Viertel sind Kinder oder Jugendliche.