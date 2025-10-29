Die Justizbehörden sprechen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nun von mindestens 132 Toten. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio, Castro, hatte gestern von rund 60 gesprochen. Rund 2.500 Polizisten waren mit Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen gegen Gangmitglieder in den Favelas Alemão und Penha im Norden von Rio de Janeiro vorgegangen. Gangmitglieder steckten Barrikaden in Brand, warfen mithilfe von Drohnen Sprengsätze ab und eröffneten das Feuer auf die Polizei.
