Brasilien
Zahl der Todesopfer bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro erhöht sich auf mehr als 130

Nach dem massiven Polizeieinsatz der brasilianischen Polizei gegen Drogenhändler in Rio de Janeiro hat sich die Zahl der Todesopfer mehr als verdoppelt.

    Mitarbeiter eines Krankenhauses bringen einen Verletzten auf eine Trage. An der Seite stehen Polizisten.
    Mitarbeiter eines Krankenhauses versorgen einen Verletzten. (AP / Silvia Izquierdo)
    Die Justizbehörden sprechen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nun von mindestens 132 Toten. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio, Castro, hatte gestern von rund 60 gesprochen. Rund 2.500 Polizisten waren mit Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen gegen Gangmitglieder in den Favelas Alemão und Penha im Norden von Rio de Janeiro vorgegangen. Gangmitglieder steckten Barrikaden in Brand, warfen mithilfe von Drohnen Sprengsätze ab und eröffneten das Feuer auf die Polizei.
