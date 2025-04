Schwere Explosion in der iranischen südlichen Hafenstadt Bandar Abbas. (Mohammad Rasoul Moradi/Islamic Republic News Agency/Irna/AP/dpa)

Inzwischen wird sie von staatlichen Medien mit 65 angegeben. Bei dem Unglück gab es zudem mehr als 1.200 Verletzte, von denen die meisten inzwischen aber aus den Krankenhäusern entlassen werden konnten.

"Fahrlässigkeit" als Ursache

Die Explosion hatte sich am Samstag im Hafen Schahid Radschai am Persischen Golf ereignet. Nach Angaben der iranischen Zollbehörde entstand ein Brand in einem Lager für Chemikalien und Gefahrgut. Internationale Medienberichte, wonach es einen Zusammenhang mit Treibstoff für ballistische Raketen geben soll, wurden von der Regierung in Teheran zurückgewiesen.

Die Regierung erklärte das Unglück mit "Fahrlässigkeit". An der Unglücksstelle seien "Mängel" festgestellt worden, unter anderem bei den Sicherheitsvorkehrungen, sagte Innenminister Momeni im iranischen Staatsfernsehen. Es seien bereits Verdächtige identifiziert und vorgeladen worden.

