Flugzeugabsturz in Indien

Das Flugzeug stürzte in ein Wohngebiet. (IMAGO / Newscom / EyePress)

An der Absturzstelle seien 279 Leichen geborgen worden, hieß es aus Behördenkreisen. Zuvor war von 265 Toten die Rede gewesen. Die endgültige Opferzahl wird feststehen, sobald der zeitaufwendige Prozess der DNA-Identifizierung abgeschlossen ist.

Das Flugzeug vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner, das von Ahmedabad nach London fliegen sollte, war am Donnerstag kurz nach dem Start außerhalb des Flughafengeländes in ein Wohngebiet gestürzt. Auf in Onlinediensten veröffentlichen Videos war zu sehen, wie die Maschine mit nach oben gerichteter Front schnell an Höhe verlor, in ein Gebäude krachte und in einem Feuerball explodierte. Ein Insasse des Flugzeugs überlebte den Absturz.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.