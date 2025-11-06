US-Bundesstaat Kentucky

Der Absturz eines UPS-Flugzeugs erfolgte kurz nach dem Start. (picture alliance / newscom / JOHN SOMMERS II)

Unter den Opfern seien die drei Besatzungsmitglieder sowie neun Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Boden befanden, teilten die Behörden mit.

Die Maschine des Logistikunternehmens UPS war kurz nach dem Start nahe dem internationalen Flughafen Louisville abgestürzt. Es kam zu einer Explosion und einem Großbrand. Inzwischen wurden die beiden Flugschreiber aus dem Wrack geborgen. Wie die Nationale Transportsicherheitsbehörde mitteilte, hatte sich eines der drei Triebwerke bereits während des Starts auf der Rollbahn vom linken Flügel der Maschine gelöst.

