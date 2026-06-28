Südamerika
Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela steigt weiter - Fünf Millionen Soforthilfe der EU

In Venezuela wird die Zahl der Toten nach den beiden Erdbeben jetzt offiziell mit 1.430 angegeben. Mehr als 3.200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Rodríguez, mit. Die EU stellt fünf Millionen Euro Soforthilfe bereit und aktivierte den Europäischen Katastrophenschutzmechanismus.

    Ein mexikanischer Soldat führt seinen Suchhund über die Trümmer eines Hauses.
    Ein mexikanischer Soldat hilft mit seinem Hund im venezolanischen Erdbebengebiet nach Verschütteten. (AFP / JUAN BARRETO)
    Der Mechanismus koordiniert die grenzüberschreitende Hilfe. Wie die EU-Außenbeauftragte Kallas weiter mitteilte, unterstützt die Europäische Union mit ihrem Satellitensystem Copernicus auch die Rettungskräfte vor Ort.

    Auch THW-Kräfte in Caracas

    Rettungskräfte aus aller Welt suchen nach Verschütteten. Inzwischen trafen auch knapp 50 Kräfte des Technischen Hilfswerks in der Hauptstadt Caracas ein. Im Katastrophengebiet beginne nun ein Wettlauf gegen die Zeit, erklärte die Bonner Organisation. Etwa 50.000 Menschen gelten als vermisst.
    Nach Einschätzung von Hilfsorganisationen sinkt jedoch die Aussicht, in den Trümmern Überlebende zu finden. Unter anderem in der Stadt La Guaira suchten auch Anwohner teils mit bloßen Händen nach Angehörigen und Freunden. Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Rodríguez sprach von entscheidenden Stunden.
    Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.