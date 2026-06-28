Südamerika

Zahl der Toten nach Erdbeben in Venezuela steigt weiter - Fünf Millionen Soforthilfe der EU

In Venezuela wird die Zahl der Toten nach den beiden Erdbeben jetzt offiziell mit 1.430 angegeben. Mehr als 3.200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Rodríguez, mit. Die EU stellt fünf Millionen Euro Soforthilfe bereit und aktivierte den Europäischen Katastrophenschutzmechanismus.