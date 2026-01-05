Wirtschaftskrise und Regimekritik
Zahl der Toten nach Protesten im Iran steigt

Im Iran sind bei den anhaltenden Protesten gegen die Regierung nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens 29 Menschen getötet worden.

    Das Bild zeigt eine Straßenszene in Teheran. Menchen in Autos und auf Motorrädern protestieren. Im Hintergrund sieht man Qualm.
    Im Iran gibt es erneut Proteste - viele Menschen demonstrieren gegen die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen des Landes (Archivfoto vom 29.12.2025) (AFP / HANDOUT)
    Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA berichtet außerdem von hunderten Verletzten und 1.200 Festnahmen. Das iranische Regime reagierte mit Härte auf die Proteste. Begonnen hatten die Demonstrationen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage und der starken Inflation. Die Kritik richtet sich aber auch gegen das Regime. Viele Studierende haben sich den Protesten angeschlossen, laut HRANA gab es landesweit in rund 90 iranischen Städten Kundgebungen.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.