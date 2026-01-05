Wirtschaftskrise und Regimekritik

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA berichtet außerdem von hunderten Verletzten und 1.200 Festnahmen. Das iranische Regime reagierte mit Härte auf die Proteste. Begonnen hatten die Demonstrationen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage und der starken Inflation. Die Kritik richtet sich aber auch gegen das Regime. Viele Studierende haben sich den Protesten angeschlossen, laut HRANA gab es landesweit in rund 90 iranischen Städten Kundgebungen.
