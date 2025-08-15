Vereinte Nationen
Zahl dokumentierter Fälle sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten gestiegen

Die Zahl dokumentierter Fälle von sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten ist nach Angaben der Vereinten Nationen stark gestiegen.

    Das Logo der Vereinten Nationen auf einer Glasscheibe in den Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in New York
    Das Logo der Vereinten Nationen (picture alliance/dpa)
    Im vergangenen Jahr seien 4.600 Fälle registriert worden, heißt es in einem aktuellen Bericht. Das sei ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das tatsächliche Ausmaß sei jedoch größer. Die überwiegende Mehrheit der Opfer seien Frauen.
    Die höchsten Zahlen sexualisierter Gewalt in Konflikten verzeichnet die UNO in der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo, Haiti, Somalia und im Südsudan.
