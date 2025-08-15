Vereinte Nationen

Im vergangenen Jahr seien 4.600 Fälle registriert worden, heißt es in einem aktuellen Bericht. Das sei ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das tatsächliche Ausmaß sei jedoch größer. Die überwiegende Mehrheit der Opfer seien Frauen.
Die höchsten Zahlen sexualisierter Gewalt in Konflikten verzeichnet die UNO in der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo, Haiti, Somalia und im Südsudan.
