Mittlerer Osten

Nach Angaben der Taliban-Regierung wurden 58 pakistanische Soldaten getötet. Auf afghanischer Seite soll es neun Tote gegeben haben. Pakistanische Medien berichten von zahlreichen Opfern. Beide Seiten gaben an, Grenzkontrollposten unter ihre Kontrolle gebracht zu haben.
Afghanische Truppen hatten gestern pakistanische Grenzposten angegriffen. Die Regierung in Kabul begründet ihr Vorgehen mit wiederholten Grenzverletzungen und Luftangriffen der pakistanischen Armee auf afghanisches Staatsgebiet.
Pakistan wirft Afghanistan seit Längerem vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.