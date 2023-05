Gewitter und Starkregen in Niedersachsen (Torben Kipp / Nord-West-Media / dpa / Torben Kipp)

Betroffen waren vor allem Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland. Teils kam es zu Schlammlawinen, unter anderem im Münsterland und im Süden Niedersachsens. Wie die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Detmold mitteilte, standen Gebäude in einigen Straßen zwei Meter unter Wasser. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Essen fielen örtlich in kurzer Zeit große Regenmengen. Rund um Bielefeld und Detmold seien es nach Radarmessungen 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter gewesen. Diese Wassermengen gingen sonst beinahe in einem ganzen Monat nieder, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.