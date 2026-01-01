Niederlande

Löscharbeiten an der Vondelkirche in Amsterdam (picture alliance / ANP / Dingena Mol)

Der Turm der Kirche stürzte ein, wie die Sicherheitsbehörden mitteilten. Eine große Zahl von Wohnungen in der Umgebung sei evakuiert worden. Verletzte gab es nach ersten Berichten nicht. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Großaufgebot. Die Kirche sei erheblich beschädigt worden, hieß es. Die Ursache des Brandes in dem rund 50 Meter hohen Turm, der nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt.

Angriffe auf Polizisten

In mehreren Städten in den Niederlanden wurden Beamte angegriffen und Autos in Brand gesetzt. In Breda bewarfen Kriminelle Polizisten mit Molotowcocktails und Gehwegplatten. Angriffe gab es auch in Rosendaal und Den Haag. In Nijmegen kam ein Menschen bei einem Unglück mit einem Böller ums Leben.

Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 soll nach einem Parlamentsbeschluss in den Niederlanden ein Böllerverbot gelten. Künftig erhalten nur noch professionelle Veranstalter eine Genehmigung. Anlass für das Verbot ist die zunehmende Gewalt zu Silvester.

