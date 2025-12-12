Das Zweite Deutsche Fernsehen plant im kommenden Jahr Aufwendungen im Umfang von knapp 2,75 Milliarden Euro. 105 Millionen Euro sollen aus Rücklagen entnommen werden.

Intendant Himmler sagte, der verabschiedete Haushalt biete Gewähr dafür, dass alle Sparauflagen eingehalten würden und das ZDF trotzdem seinem Auftrag gerecht werde. 2026 stehen zahlreiche Großereignisse an, darunter fünf Landtagswahlen, die Olympischen Winterspiele und die Fußball-Weltmeisterschaft.

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben keine Klarheit über ihre künftige finanzielle Ausstattung, weil die Bundesländer der von der KEF vorgeschlagenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht zugestimmt haben. ARD und ZDF haben deshalb beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.