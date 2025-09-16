Medien
ZDF-Journalistin Hayali nimmt nach Anfeindungen Auszeit von Social Media

Nach massiven persönlichen Anfeindungen hat die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali angekündigt, sich für einige Tage aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Hintergrund sind die Reaktionen auf ihre Berichterstattung im "heute journal" über den erschossenen Trump-Anhänger Charlie Kirk.

    Dunja Hayali während einer Lesung. Sie gestikuliert mit beiden Händen.
    Dunja Hayali macht aufgrund massiver Anfeindungen eine Pause in den sozialen Netzwerken. (imago images / Agentur 54 Grad / Felix Koenig)
    Hayali hatte in der Sendung den ultra-konservativen Influencer als "extrem und extrem umstritten" bezeichnet. Zudem hatte sie betont, dass sein Tod nicht gefeiert werden dürfe, auch nicht angesichts seiner "rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen". Dafür hatte Hayali heftige Kritik erhalten, vor allem im Internet.
    Auf Instagram berichtet Hayali von zahlreichen Drohungen. Eine Nachricht habe beispielsweise gelautet: "Ich hoffe, Sie werden auch vor Ihrer Familie erschossen.“ Hayali schreibt, Kritik sei legitim, jedoch nicht in dieser Form. Gleichzeitig kündigte die Journalistin eine Auszeit an. Hinweise auf eine längere Pause als Moderatorin im ZDF gibt es nicht. In der kommenden Woche soll sie wieder das "heute journal" moderieren.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.