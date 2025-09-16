Hayali hatte in der Sendung den ultra-konservativen Influencer als "extrem und extrem umstritten" bezeichnet. Zudem hatte sie betont, dass sein Tod nicht gefeiert werden dürfe, auch nicht angesichts seiner "rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen". Dafür hatte Hayali heftige Kritik erhalten, vor allem im Internet.
Auf Instagram berichtet Hayali von zahlreichen Drohungen. Eine Nachricht habe beispielsweise gelautet: "Ich hoffe, Sie werden auch vor Ihrer Familie erschossen.“ Hayali schreibt, Kritik sei legitim, jedoch nicht in dieser Form. Gleichzeitig kündigte die Journalistin eine Auszeit an. Hinweise auf eine längere Pause als Moderatorin im ZDF gibt es nicht. In der kommenden Woche soll sie wieder das "heute journal" moderieren.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.