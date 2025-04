Tod von Papst Franziskus

Die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Seine Bescheidenheit sowie seine dynamische und zugleich entspannte Präsenz sei "stilprägend" gewesen. Papst Franziskus habe "Türen der Veränderung" weit aufgemacht, so Stetter-Karp. Nun stehe es in der Verantwortung der Kirche und der Gläubigen, durch diese Türen zu gehen. Von Franziskus' Nachfolger wünschte sich die ZDK-Präsidentin, dass er den Menschen, die Weltwirtschaft, die Klimagerechtigkeit und die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stelle.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.