Gemeinsame Erklärung

Die Lage vieler Menschen im Gazastreifen ist nach wie vor katastrophal. (picture alliance / Anadolu | Moiz Salhi)

Die Lage sei katastrophal, erklärten die Ministerinnen und Minister von Großbritannien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Japan, Norwegen, Schweden und der Schweiz. Angesichts des beginnenden Winters seien die Zivilisten im Gazastreifen mit erschreckenden Bedingungen konfrontiert, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. 1,3 Millionen Menschen seien dringend auf Hilfe angewiesen. Die Minister fordern dafür weitere Öffnungen von Grenzübergängen.

Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder Verstöße gegen das Abkommen vor.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.