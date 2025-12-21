Sportjournalistenwahl

Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahlin Baden-Baden vor Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz durch.
Sportlerin des Jahres ist Biathletin Franziska Preuß. Die 31-Jährige gewann knapp vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev. Dritte wurde Schwimmerin Anna Elendt.
Die 18-jährige Eisschnellläuferin Sophie Dziadek ist zur Special Olympics Sportlerin des Jahres gekürt worden.
Als Mannschaft des Jahres wurde die Basketball-Nationalmannschaft der Männer ausgezeichnet.
