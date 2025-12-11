Die Menschen in Bulgarien demonstrieren gegen die Regierung (Archivbild vom 26. November). (picture alliance / Anadolu / Dzhanan Mehmed Ismail)

In der Hauptstadt Sofia und zahlreichen weiteren Orten forderten die überwiegend jungen Teilnehmer den Rücktritt von Ministerpräsident Scheljaskow und seinem Kabinett. Heute muss sich die Minderheitsregierung bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. In drei Wochen, am 1. Januar, soll in Bulgarien der Euro eingeführt werden.

Die Protestwelle hatte vor zwei Wochen mit Demonstrationen gegen den Etatentwurf für das kommende Jahr begonnen. Dieser ist inzwischen vom Kabinett zurückgenommen worden. Nun richtet sich die Kritik auf Korruptionsvorwürfe, die vor allem den Chef der Partei DPS betreffen. Die bulgarische Minderheitsregierung ist auf die Unterstützung der DPS angewiesen.

