Der Sohn des früheren iranischen Schahs, Reza Pahlavi (Archiv) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der im US-Exil lebende 65-Jährige nimmt in der Frankfurter Paulskirche stellvertretend für das iranische Volk den Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung entgegen. Unterstützer Pahlavis erwarten zu einer Kundgebung etwa 30.000 Menschen. Kritiker der Preisverleihung haben ebenso wie regimenahe iranische Gruppen zu verschiedenen Gegendemonstrationen aufgerufen.

Pahlavi will das iranische Regime ablösen und übergangsweise selbst die Führung in dem Land übernehmen. Innerhalb der iranischen Opposition ist er umstritten. Gegner werfen ihm unter anderem vor, sich nicht von den Taten seines Vaters distanziert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.