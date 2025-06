Südamerika

Protest in Bogota, Kolumbien (AFP / RAUL ARBOLEDA)

In der Hauptstadt Bogota gingen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur rund 70.000 Menschen bei einem Schweigemarsch auf die Straße. Auch in anderen Städten des südamerikanischen Landes gab es Demonstrationen.

Der 39-jährige Senator Uribe war vor gut einer Woche während einer Wahlkampfveranstaltung in Bogota angeschossen worden. Seitdem befindet er sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Uribe ist ein Kritiker des seit 2022 regierenden linksgerichteten Präsidenten Petro. Er galt zudem als möglicher Kandidat für die kommende Präsidentschaftswahl in Kolumbien.

