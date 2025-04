Aufruf von Mieterverbänden

Zehntausende demonstrieren in Spanien für bezahlbaren Wohnraum und gegen Immobilienspekulation

In Spanien haben zehntausende Menschen gegen die zunehmende Wohnungsnot im Land protestiert. Mehrere Mieterorganisationen hatten mit Unterstützung der Gewerkschaften in rund 40 Städten dazu aufgerufen. Sie fordern unter anderem, der Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen ein Ende zu setzen.