Politische Krise

Anhänger der georgischen Opposition demonstrieren in der Hauptstadt Tiflis. (AFP / GIORGI ARJEVANIDZE)

Die Menschen werfen der Partei "Georgischer Traum" vor, sich Russland anzunähern und fordern eine Fortsetzung der Annäherung an die EU. Bei der Demonstration in der Hauptstadt Tiflus wurde örtlichen Fernsehberichten zufolge versucht, die Präsidentenresidenz zu stürmen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Menschenmenge vor dem Gebäude aufzulösen.

Die Republik im Südkaukasus befindet sich seit einer umstrittenen Parlamentswahl vor gut einem Jahr in einer politischen Krise. Damals hatte sich die Partei "Georgischer Traum" zum Sieger erklärt, was wochenlange Massendemonstrationen nach sich zog. Einige Oppositionsparteien boykottierten nun die Kommunalwahl aus Protest.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.