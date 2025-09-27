"All Eyes on Gaza"
Zehntausende in Berlin bei Demonstration und Kundgebung gegen Krieg im Gazastreifen

In Berlin haben zehntausende Menschen gegen den Krieg im Gazastreifen demonstriert. Die Polizei in der Hauptstadt sprach von rund 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Veranstalter berichten von 100.000 Menschen. Damit übertrafen die Zahlen in jedem Fall die bisher größte Demonstration gegen den Krieg im Gazastreifen, die im Sommer in Berlin stattfand.

    Es sind Teilnehmer einer pro-palästinensischen Kundgebung "All Eyes on Gaza" mit Fahnen und Transparenten zu sehen.
    Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und der anschließenden Kundgebung "All Eyes on Gaza". (dpa / Annette Riedl)
    Zu der Versammlung aufgerufen hatte ein Bündnis aus mehr als 50 Organisationen und Verbänden, darunter Amnesty International, medico international sowie die Partei Die Linke. Sie forderten unter anderem EU-Sanktionen gegen Israel, einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte und einen Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Am Abend gab es eine Abschlusskundgebung an der Siegessäule im Tiergarten unter dem Titel "All eyes on Gaza - Stoppt den Genozid".
    Auch in Düsseldorf versammelten sich mehrere tausend Menschen, um auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam zu machen.
