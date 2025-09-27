Zu der Versammlung aufgerufen hatte ein Bündnis aus mehr als 50 Organisationen und Verbänden, darunter Amnesty International, medico international sowie die Partei Die Linke. Sie forderten unter anderem EU-Sanktionen gegen Israel, einen sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte und einen Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Am Abend gab es eine Abschlusskundgebung an der Siegessäule im Tiergarten unter dem Titel "All eyes on Gaza - Stoppt den Genozid".
Auch in Düsseldorf versammelten sich mehrere tausend Menschen, um auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam zu machen.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.