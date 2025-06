Anlässlich einer Militärparade in Washington zum 250-jährigen Bestehen der amerikanischen Armee, die mit dem 79. Geburtstag von Präsident Trump zusammenfällt, wurde landesweit für Proteste gegen den US-Präsidenten mobilisiert. (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Am Tag einer großen Militärparade in der Hauptstadt Washington zum 250-jährigen Bestehen des amerikanischen Heers und dem 79. Geburtstag Trumps kamen landesweit bereits Zehntausende zusammen. Kritiker von Trump haben zu den Demonstrationen unter dem Motto "No Kings Day" aufgerufen. Niemand dürfe über dem Gesetz stehen.

