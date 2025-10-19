Sieg über Rumänien
Zehnter EM-Titel für Tischtennis-Frauen

Die deutschen Frauen haben zum zehnten Mal die Tischtennis-Team-EM gewonnen. Annett Kaufmann, Sabine Winter und Nina Mittelham siegten im Endspiel im kroatischen Zadar mit 3:0 gegen Rumänien. Bei den Frauen ist Deutschland damit im Tischtennis Rekord-Europameister vor Ungarn.

    Deutschlands Trainer-Team mit Tamara Boros (l) und Zoltan Batorfi (2.v.l) jubeln mit den Spielerinnen auf der Bank während der Partie zwischen Sabine Winter (Deutschland) und Elizabeta Samara (Rumänien).
    Die 19 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann brachte das Team mit 1:0 in Führung, als sie Europas aktuell beste Spielerin Bernadette Szöcs in 3:2 Sätzen schlug. Sabine Winter gewann danach 3:1 gegen die ehemalige Einzel-Europameisterin Elizabeta Samara.
    Den entscheidenden dritten Punkt holte Nina Mittelham gegen Andreea Dragoman (3:1). Das Team von Bundestrainerin Tamara Boros verlor während des gesamten EM-Turniers kein einziges Match.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.