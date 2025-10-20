Sieg über Rumänien

Die 19 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann brachte das Team mit 1:0 in Führung, als sie Europas aktuell beste Spielerin Bernadette Szöcs in 3:2 Sätzen schlug. Sabine Winter gewann danach 3:1 gegen die ehemalige Einzel-Europameisterin Elizabeta Samara.
Den entscheidenden dritten Punkt holte Nina Mittelham gegen Andreea Dragoman (3:1). Das Team von Bundestrainerin Tamara Boros verlor während des gesamten EM-Turniers kein einziges Match.
