Nach Sachsen-Anhalt-Wahl

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert von der Bundesregierung mehr Bereitschaft zu Reformen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Angesichts des Ergebnisses der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sei es Zeit, sich zu hinterfragen, sagte er bei einer SPD-Veranstaltung in Lübeck. Gemeinsam mit dem Koalitionspartnern von CDU und CSU müsse man die Menschen für die anstehenden Reformen und Veränderungen gewinnen, sonst könne keine Akzeptanz in der Bevölkerung entstehen. Wichtig sei auch, dass es dabei nicht immer nur um Kürzungen gehe. Man dürfe nicht weiter dabei zusehen, wie Erben von Millionären und Milliardären steuerfrei davonkämen, während die hart Arbeitenden draufzahlen müssten. Es sei genug Geld in der Gesellschaft da, es müsse nur anders verteilt werden, betonte Klüssendorf. Diese Frage müsse angegangen werden, andernfalls werde die Bundesregierung scheitern.

Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag in Sachsen-Anhalt war die AfD mit großem Abstand stärkste Kraft vor CDU und SPD geworden.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.