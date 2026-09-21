Berlin-Wahl

Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden (Pia Bayer / dpa / Pia Bayer)

Präsident Schuster appellierte an SPD und Grüne, nicht in eine Koalition mit der Linkspartei einzutreten. Er sagte, die Partei sei im Wahlkampf wiederholt mit antisemitischen Grenzüberschreitungen aufgefallen. Auf Wahlkampfbühnen sei zum Tod israelischer Soldaten und zur Intifada aufgerufen worden, im Publikum habe man dazu getanzt. Die Linke dulde Judenhass in ihren Reihen und habe in dessen Bekämpfung keine Glaubwürdigkeit mehr, sagte Schuster.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.