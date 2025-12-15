Werdienst-Debatte

Zivildienst im Handwerksbetrieb? (Archibvild) (imago / Thomas Köhler)

Generalsekretär Schwannecke sagte der "Bild", das Handwerk sei entscheidend für die Sicherheit und Versorgung der Gesellschaft, ob beim Bau und Erhalt der Infrastruktur oder der Daseinsvorsorge durch Lebensmittelhandwerke. Junge Menschen könnten in einem gut organisierten Handwerker-Zivildienst praxisnah lernen und früh Verantwortung übernehmen. - Die Bundesregierung hatte jüngst Gespräche mit Sozialverbänden über einen möglichen Zivildienst geführt.

Vom Bundestag war Anfang Dezember ein neuer Wehrdienst beschlossen worden. Der ist zwar freiwillig, sofern angestrebte Personalziele erreicht werden. Sollten diese aber verfehlt werden, könnten die Abgeordneten eine Teil-Wehrpflicht einführen. Im Fall von Kriegsdienstverweigerungen wäre dann auch wieder ein verpflichtender Ersatzdienst nötig.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.