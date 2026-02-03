Handelsabkommen

Donald Trump und Narendra Modi (Archivbild) (AP/ Alex Brandon)

Trump ergänzte, Indien plane, seine Importzölle für US-Produkte auf null zu senken und verstärkt US-Güter zu kaufen. Außerdem habe Indien ‌zugesagt, kein russisches Öl mehr zu erwerben und stattdessen mehr aus den USA und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen. Für diese Darstellung gab es aus Neu Delhi jedoch zunächst keine Bestätigung. Trump fügte hinzu, die Einigung beim russischen Öl werde dabei helfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er äußerte sich ​nach ​einem Telefonat ​mit dem indischen Regierungschef.

Die US-Regierung hatte Indien seit Längerem aufgefordert, die Abhängigkeit von russischem Rohöl zu verringern. Trump hatte bereits im Oktober verkündet, Modi habe ihm versichert, dass dessen Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Indien zeigte sich damals zu höheren Energieimporten aus den USA bereit, ließ aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland tatsächlich stoppen wird.

Indien profitiert davon, dass die russische Regierung das Öl wegen der Sanktionen anderer Staaten billiger verkaufen muss. Dass Indien bisher an diesen Importen festgehalten hat, half Russland, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Im vergangenen August verhängte Trump deswegen Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent . Damit verdoppelte sich der Zollsatz für viele indische Produkte auf 50 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.