Kauf von russischem Öl

Trump verhängt 25 Prozent Zusatzzoll gegen Indien - Brasilien will WTO einschalten

US-Präsident Trump hat auf Waren aus Indien zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt. Wie das Weiße Haus mitteilte, folgt der Schritt als Reaktion auf den fortgesetzten Kauf von Öl aus Russland. Damit verdoppele sich der Zollsatz für viele indische Produkte auf 50 Prozent. Allerdings soll das Dekret erst in drei Wochen in Kraft treten.