Zoll hebt illegale Zigarettenfabrik in Rheinland-Pfalz aus. (Julian Stratenschulte/dpa)

Wie das federführende Zollfahndungsamt Hannover mitteilte, erfolgte der Einsatz bereits im Mai. Demnach wurde in einem stillgelegten Fabrikgelände im Westerwaldkreis eine illegale Produktionsanlage für Zigaretten entdeckt; mehr als 16 Tonnen Tabak wurden beschlagnahmt.

Zudem fanden die Zollfahnder in der nordrhein-westfälischen Stadt Ahlen sowie in der Nähe von Rüsselsheim in Hessen insgesamt 19 Millionen unversteuerte Zigaretten. An dem Einsatz waren insgesamt mehr als 120 Einsatzkräfte beteiligt. Der mutmaßliche Steuerschaden beläuft sich auf mehr als 5 Millionen Euro. Vier Tatverdächtige sind in Untersuchungshaft.

Bei dem Einsatz beschlagnahmte der Zoll dem Bericht zufolge auch rund 75.000 Euro Bargeld. Vier tatverdächtige Männer befinden sich nach Anordnung des Amtsgerichts Bielefeld in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.