Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung CHE. So erhielten zum bevorstehenden Wintersemester rund 10.000 Erstsemester einen Studienplatz an einer Medizinischen Hochschule. Etwa 20.000 Bewerberinnen und Bewerber gingen leer aus.

Der Auswertung zufolge weisen das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern besonders viele Studienplätze in Bezug auf die Einwohnerzahl auf. In Brandenburg und Bremen gibt es derzeit gar kein staatliches Studienangebot für angehende Ärztinnen und Ärzte. Das Centrum für Hochschulentwicklung vermutet als Hauptgrund die hohen Kosten für medizinische Fakultäten.

Die Zahl der Medizinstudienplätze in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren nur um rund 1.000 gestiegen. Laut CHE ist der Ärztemangel in Regionen mit medizinischer Fakultät geringer, da sich viele Mediziner nach ihrem Studienabschluss in der Nähe ihrer Hochschule ansiedelten.

