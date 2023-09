Insbesondere am Hamburger Hauptbahnhof fallen zahlreiche Fernzüge infolge der Brände aus. (dpa / picture alliance / Daniel Reinhardt)

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der vergangenen Nacht an drei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Kabelschächte in Brand gesetzt. Die Bahn hatte zunächst von Vandalismus gesprochen. Nun übernahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Im Internet kursiert ein vermeintliches Bekennerschreiben einer antikapitalistischen Gruppe.

Wegen der entstandenen Schäden gibt es laut der Deutschen Bahn weiter größere Störungen bei überregionalen Verbindungen in Norddeutschland, insbesondere sind Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin betroffen.

