Er soll die Weichen für eine Pflegereform im nächsten Jahr stellen. Bundesgesundheitsministerin Warken hatte die Arbeitsgruppe im Juli eingerichtet. Es geht es um eine nachhaltige Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung, eine Stärkung der ambulanten und häuslichen Pflege sowie um einen einfachen und bürokratiearmen Zugang zu Leistungen für Bedürftige und ihre Angehörigen.
Im Oktober hatte die Arbeitsgruppe einen Zwischenbericht vorgelegt. Dabei hatte sie vor einem strukturellen jährlichen Finanzierungsloch im zweistelligen Milliardenbereich gewarnt, wenn nicht gegengesteuert wird.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.