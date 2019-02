Für Reinhard Merkel ist es denkbar, dass es in der Zukunft so etwa wie eine Sport für Puristen und einen technisch aufgerüsteten Sport geben wird, in dem Technologien wie Exoskelette, Nanobots oder Bioprinting zum Einsatz kommen. "Aber dann müsste man und sollte man aus der Sphäre des heutigen Sports großen Wert darauf legen, eine Grenzmarkierung zu ziehen und zu sagen: Wir verteidigen, sozusagen in einem konservativen Sinn, die klassische Idee des olympische Sports", sagte der Rechtsphilosoph. Der Versuch beide Sphären zu homogenisieren, würde den Sport zerstören.

Merkel plädiert für die Haut als generelle Grenze des Sportlers. Wenn in den Körper eingedrungen werde, um diesen selbst zu technologisieren, oder ins Gehirn, um mentale Verbesserungen vorzunehmen, dann beginne der Sport seine Grundidee aufzugeben, nämlich die Entwicklung der eigene Fähigkeiten duch den Menschen. Diese Idee gehöre zum genuinen Sinn des olympischen Sports, der durch eine Technologisierung bedroht werde. Was für Roboter, Cyborgs oder Ingenieure möglich sei, sei nicht das, was die olympischen Idee mit dem Athleten verbindet und dies sollte auch nicht verbunden werden, forderte Merkel: "Denn dadurch würde der Sport seinen Charakter substantiell wandeln."

Nicht die destruktiven Kräfte verstärken

Als einen Ansatzpunkt sieht Merkel die aus seiner Sicht problematische olympische Maxime, des "schneller, höher, stärker", die eine Grenzenlosigkeit suggeriere. Angesichts dessen, dass der Mensch im Hochleistungssport an seine physischen und mental-physischen Grenze stoße, dürfe der menschliche Körper eben nicht für technologische Interventionen geöffnet werden. Stattdessen sei eine Rückbesinnung auf die Ursprungsidee und eine Rücknahme der Maxime des "schneller, höher, stärker" notwendig.

Für jeden einzelnen Sportler könne dies auf sich selbst bezogen immer noch das Ideal sein, nicht aber für den Sport in seiner gesellschaftlichen Dimension. Diese Grenzziehung sei eine ganz wichtige. Die destruktiven Kräfte des "schneller, höher, stärker" dürften durch die Freigabe technologsicher Hilfsmittel noch weiter verstärken werden.