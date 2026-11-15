Zur Halbzeit der Weltklimakonferenz in Antalya protestieren Klimaaktivisten für mehr Anstrengungen bei den Verhandlungen und für mehr Klimagerechtigkeit. (picture alliance / dpa / Larissa Schwedes)

Die Hilfsorganisation Oxfam erklärte, die Konferenz trete nun in ihre entscheidende Phase. Die Regierungen müssten sich auf konkrete Senkungen beim Ausstoß von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen einigen. Außerdem sollten die reichen Länder die versprochenen Finanzmittel bereitstellen, um den Kampf gegen den Klimawandel und Maßnahmen zur Anpassung an die bereits spürbaren Folgen der Erderwärmung voranzutreiben.

UNO-Vertreter fordert: Taktische Verzögerungen vermeiden

Auch UNO-Klimasekretär Stiell erwartet von den Delegationen mehr Kompromissbereitschaft und Ehrgeiz. Er fordere die Parteien dazu auf, zügig die schwierigsten Fragen anzugehen und taktische Verzögerungen zu vermeiden, sagte Stiell in Richtung der Diplomaten der knapp 200 vertretenen Staaten.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehe das Ziel einer stärkeren und schnelleren Elektrifizierung in allen Weltregionen sowie der Zugang für gefährdete Staaten zu Klimafinanzierung. Die Verhandlungen seien komplex, räumte er ein. Jedes Land habe dazu seine eigene Sichtweise.

Streit bei Klimaanpassung und Finanzierung

Besonders bei der Finanzierung der Hilfen herrscht unter den Delegationen Uneinigkeit, berichten Beobachter. Die afrikanischen Staaten drängen darauf, dass die Geberländer Klarheit schaffen und festgehalten wird, wer wann wie viel Geld für ihre Anpassung an die verschärfte Klimakrise bereitstellt – und wie dies transparent nachgehalten wird.

Als Problem wird eine ungenaue Formulierung im Beschluss der COP30 in Brasilien ausgemacht. Dort wurde zwar beschlossen, dass reiche Staaten ihre Anpassungs-Hilfen bis 2035 verdreifachen sollen, aber ohne ein Basisjahr, Zwischenschritte und einen konkreten Endbetrag festzulegen. Die Klima-Expertin des katholischen Hilfswerks Misereor, Wörner, rechnet daher für die kommenden Tage mit komplizierten Gesprächen in der türkischen Hafenstadt.

Guterres: Klimasünder zur Rechenschaft ziehen

Der scheidende UNO-Generalsekretär Guterres hatte in seiner letzten Rede auf einer Weltklimakonferenz gefordert, die größten Klimasünder stärker zur Rechenschaft zu ziehen. Guterres zufolge haben die neun größten Ölkonzerne allein in den vergangenen drei Monaten 95 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. In den für die Bewältigung der Folgen des Klimawandels eingerichteten Fonds für Schäden und Verluste habe die Staatengemeinschaft dagegen nur rund 600 Millionen US-Dollar eingezahlt. "Das haben diese Unternehmen in etwa 14 Stunden erwirtschaftet", sagte Guterres.

Unterdessen zogen mehrere Tausend Demonstranten durch Antalya. Auf Bannern und Plakaten forderten sie mehr Klimagerechtigkeit und beklagten mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen.

"Momentum" für Elektrifizierung

Im Mittelpunkt der Konferenz steht vor allem die Elektrifizierung, von der sich die internationale Gemeinschaft CO2-Einsparungen erhofft. Vor dem Hintergrund des Pariser Klima-Abkommens geht es nach wie vor um Mittel und Wege, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen.

Nach dem Willen der australischen Verhandlungspräsidentschaft soll als Ziel vereinbart werden, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2035 weltweit von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist sämtliche Energie, die etwa zum Autofahren, Heizen, Kühlen oder zu Hause aus der Steckdose genutzt wird.

Der australische Klimaminister Bowen, der die Verhandlungen leitet, berichtete von einem "Momentum und viel Ehrgeiz" rund um das Thema Elektrifizierung – darauf wolle er in der geplanten Abschlusserklärung aufbauen.

Fehlende Gerechtigkeit

Die Klima-Expertin von Misereor, Wörner, verweist allerdings darauf, dass noch offen sei, woraus der Strom gewonnen werden dürfe: ob ausschließlich aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarkraft. Oder ob auch Atomenergie dazu zähle - oder sogar Strom, der aus Öl, Kohle und Gas erzeugt wird.

Hinzu komme auch hierbei die Frage der Gerechtigkeit: Aktuell hätten knapp eine Milliarde Menschen gar keinen Zugang zu Energie, so Wörner. Ein Elektrifizierungsziel könne dazu beitragen, genau das zu überwinden. Allerdings würden insbesondere die afrikanischen Staaten bei der Umsetzung allein gelassen. Immerhin über 600 Millionen Betroffene lebten in den afrikanischen Staaten südlich der Sahara.

Greenpeace: Zwischenbilanz ernüchternd

Aus Sicht des deutschen Greenpeace-Chefs Kaiser fällt die Zwischenbilanz des europäischen Engagements auf der COP31 ernüchternd aus. Kaiser fordert von Bundesumweltminister Schneider (SPD), der Montag anreist, sich in der zweiten und entscheidenden Woche für drei Punkte in der Abschlusserklärung einzusetzen: ein grünes Elektrifizierungsziel, konkrete Pläne für den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle sowie ein Ende der Waldzerstörung.

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Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.