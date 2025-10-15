Kosten im Gesundheitswesen

Das empfahl der Schätzerkreis der Krankenkassen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist allerdings nur eine Rechengröße. Die tatsächliche Höhe legt jede Krankenkassen individuell fest. Der Zusatzbeitrag wird zusätzlich zum regulären Beitragssatz von 14,6 Prozent fällig.
Das Bundeskabinett hatte zuvor ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht, da andernfalls eine Anhebung des Zusatzbeitrages erforderlich gewesen wäre. Konkret sind Einsparungen von zwei Milliarden Euro vorgesehen - vor allem im Bereich der Kliniken.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.