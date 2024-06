Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Turnier in Halle im Halbfinale ausgeschieden. (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Zverev verlor in zwei Sätzen 6:7 (2:7), 4:6.

Hurkacz trifft am Sonntag im Finale entweder auf den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner oder den Chinesen Zhang Zhizhen.

Am Montag in einer Woche beginnt das Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

