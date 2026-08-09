Abelardo de la Espriella während seiner Amtseinführung in Cali (AP Photo / Matias Delacroix / Matias Delacroix)

Dabei sei mindestens ein Polizist getötet worden, erklärte ein Armee-Sprecher. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte. Den Ermittlern zufolge zerstörten abtrünnige Kämpfer der seit 2016 aufgelösten Farc-Guerilla eine Mautstelle in der Nähe der Stadt Cali. Im Departement Cesar sei eine Polizeistation mit einer mit Sprengstoff versehenen Drohne angegriffen worden, hieß es. Auch hierfür sollen ehemalige Farc-Kämpfer verantwortlich sein.

De la Espriella verurteilte die Anschläge. Mit den Tätern werde es keine Nachsicht geben, schrieb der Präsident im Onlinedienst X. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, Friedensgespräche mit bewaffneten Gruppen zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.