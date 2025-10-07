Sexualisierte Gewalt

Ein Blick auf das Gebäude vom Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt am Main (Hessen). (dpa / picture allinace / Fredrik von Erichsen)

Das Frankfurter Landgericht verurteilte einen Vater zu 13 Jahren und 9 Monaten und einen Freund des 44-Jährigen, der hauptsächlich die Taten gefilmt hatte, zu elfeinhalb Jahren Gefängnis. Opfer waren die eigenen Söhne und ein Stiefsohn des Haupttätters. Über 15 Jahre lang wurden sie von den Männern gequält. Der Vorsitzende Richter der Jugendstrafkammer erklärte, die Kinder seien auf unvorstellbare Weise missbraucht und erniedrigt worden, die Videoaufnahmen seien "schwer zu ertragen" gewesen. Die Männer hätten die Kinder zu Objekten degradiert und ab einem bestimmten Alter gegen neue Opfer ausgetauscht.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.